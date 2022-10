EXPOSITION ARTS CULTURELS Lamnay Lamnay Catégories d’évènement: Lamnay

Sarthe

EXPOSITION ARTS CULTURELS Lamnay, 5 novembre 2022, Lamnay. EXPOSITION ARTS CULTURELS

Lamnay Sarthe

2022-11-05 – 2022-11-06 Lamnay

Sarthe De nombreux artistes sarthois seront présents, dont une invitée d’honneur : Angélique Coudray, Pastelliste. Avec la participation des élèves de l’école Georges Vallée. +33 2 43 93 23 17 Lamnay

dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Lamnay, Sarthe Autres Lieu Lamnay Adresse Lamnay Sarthe Ville Lamnay lieuville Lamnay Departement Sarthe

Lamnay Lamnay Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamnay/

EXPOSITION ARTS CULTURELS Lamnay 2022-11-05 was last modified: by EXPOSITION ARTS CULTURELS Lamnay Lamnay 5 novembre 2022 Lamnay Lamnay, Sarthe sarthe

Lamnay Sarthe