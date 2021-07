Montargis MONTARGIS Montargis Exposition Arts Créatifs MONTARGIS Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

Exposition Arts Créatifs MONTARGIS, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Montargis. Exposition Arts Créatifs

MONTARGIS, le samedi 24 juillet à 10:00

Les Amis des Quatre Saisons vous présentent leur exposition Arts Créatifs le samedi 24 juillet 2021 de 10h à 18h : Entrée libre Entrée Libre Exposition Arts Créatifs le samedi 24 juillet 2021 de 10h à 18h : Entrée libre MONTARGIS 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Montargis Étiquettes évènement : Autres Lieu MONTARGIS Adresse 2, rue Franklin Roosevelt, Montargis Ville Montargis lieuville MONTARGIS Montargis