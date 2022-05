EXPOSITION ARTS AU JARDIN À CAMIFOLIA Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Chemillé-en-Anjou 0 6 EUR 11 établissements scolaires et médico-sociaux du territoire participent à cette aventure artistique et collective en réalisant eux-mêmes une œuvre. Venez élire vos œuvres préférées ! Les œuvres élues resteront exposées tout l’été. L’exposition s’ouvre également à un artiste professionnel : une nouvelle œuvre magistrale intègre le jardin éphémère cette année ! Sandrine Pincemaille artiste plasticienne, vous immerge dans son univers en créant une œuvre contemplative : La Robe au jardin Avec la participation de la Région Pays de la Loire. Du samedi 18 juin au dimanche 17 juillet 2022 – Aux heures d’ouverture du jardin

