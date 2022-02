Exposition artothèque Nay, 1 mars 2022, Nay.

Exposition artothèque Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay

2022-03-01 14:00:00 – 2022-03-27 18:00:00 Minoterie 22 Chemin de la Minoterie

Nay Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Venez assister à l’exposition de l’Artothèque « De la Statuaire à ‘installation ». Les artistes, Michel-Ange, Rodin, Giacometti, César et bien d’autres ont fait de la sculpture un champ d’investigations en perpétuelle mutation, traversant les siècles de la Renaissance à l’âge industriel. Qu’elle soit classique, moderne ou contemporaine, de marbre ou de lumière, figurative ou minimaliste, la sculpture en tant que volume s’inscrit d’abord dans l’agencement d’un espace tridimensionnel qui a fini par imploser. L’expérience du pur formalisme et du conceptualisme a ouvert la voie à l’assemblage, à l’installation, aux jeux de mots comme aux jeux de construction. De Marcel Duchamp à Richard Serra, de Christo à James Turrell, l’élargissement du registre créatif s’est accompagné d’un désir de monumentalité et d’immatérialité.

Du jeudi au dimanche : de 14h à 18h.

+33 5 59 13 91 42

@nayart

