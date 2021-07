Exposition Artotem & Créations Ouistreham, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Ouistreham.

Ouistreham Calvados

Venez découvrir l’exposition « Artotem et Créations » : une association de plusieurs techniques (peinture, dessin, sculpture, photographie,…) et de plusieurs artistes à la galerie Delobel.

De plus, une animation musicale par Marie-Paule Bonnemason (artiste lyrique et accordéoniste) sera proposée devant l’entrée de la galerie le vendredi 2 juillet entre 16h30 et 18h.

ouistreham@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 97 18 63 https://www.caenlamer-tourisme.fr/

