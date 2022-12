Exposition artistique Wittisheim Wittisheim Wittisheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Wittisheim Exposition des réalisations des membres de l’atelier artistique Emotion Couleurs. Découvrez, peintures, pastels, aquarelles, dessins sur les thèmes du Japon et visage du monde. Exposition crée par l’association atelier artistique émotion couleur +33 6 87 38 41 58 Wittisheim

