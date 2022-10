Exposition artistique : vague à l’âme de Alain Couloume, 25 octobre 2022, .

Exposition artistique : vague à l’âme de Alain Couloume



2022-10-25 – 2023-02-04

EUR 0 0 Ancien professeur d’Éducation physique et sportive, Alain Couloume est passionné de montagnes, de nature et de sa faune à plumes et à poils. Il se qualifie d’autodidacte de l’image : sensible à la lumière naturelle, aux couleurs de la nature, des saisons et à la lumière des regards, il pratique le dessin animalier et la photographie, capteurs d’attitudes et d’émotions. Il rend hommage au courage, à l’abnégation et à la force de caractère des personnes émigrées. L’exposition présente sa vision de la migration des Hommes et notamment les parcours de migrants contemporains à travers dessins, photographies, textes, poèmes, portraits et bandes sonores, en partenariat

avec Marc Alexandre Oho Bambe, poète, écrivain et slammeur connu sous le nom de Capitaine Alexandre, Caroline Bentz, pianiste, et Alain Larribet, compositeur.

Vernissage le 4 novembre à 16h30.

