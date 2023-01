Exposition artistique Racines en relief Centre Paris Anim’ Maurice Ravel, 9 janvier 2023, Paris.

Du lundi 09 janvier 2023 au vendredi 03 février 2023 :

. gratuit

La galerie du CPA Maurice Ravel est heureuse d’accueillir du 9 janvier au 3 février l’exposition artistique « Racines en relief » de l’artiste Kristys Museum.

« Toute chose a une racine. Les miennes viennent à la fois de loin et de près – d’une enfance passée à Sofia où à l’âge de 5 ans mon grand-père me guidait dans les salles d’exposition, à mes études supérieures d’art dans la plus belle ville du monde – Paris évidemment.

C’est si loin et si proche en ce début 2023. Ça va ainsi de mes œuvres aux regards multiples portés sur des êtres et des lieux connus ou inconnus, entremêlés avec des inspirations venant d’œuvres à portée universelle.

Passionnée à la fois par l’histoire de l’art et du monde et les nouvelles technologies, cette exposition présente plus d’une centaine d’œuvres mêlant les outils classiques au monde réel 2.0.

Peintures à l’huile, peintures sur tissus, affiches et œuvres en collage numérique issues de ces peintures forment une présentation immersive surprenante. Pour cela, c’est la meilleure façon à mes yeux de maintenir la vitalité des anciens mythes de la création artistique. Jeu de miroirs, de reflets, d’empreintes, c’est la pluralité perceptible et imperceptible du monde. »

Vernissage de l’exposition le mardi 10 janvier à partir de 18h.

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris

Contact : 01 44 75 60 14 animationravel@gmail.com

Kristys_museum