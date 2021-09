La Roche-sur-Foron Château de l'Échelle Haute-Savoie, La Roche-sur-Foron exposition artistique Mö – Rétrospective 2000-2021 Château de l’Échelle La Roche-sur-Foron Catégories d’évènement: Haute-Savoie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de l'Échelle

Au fil des années, MÖ a acquis une véritable « patte » : de l’Afrique à l’Asie, des années folles à celles d’aujourd’hui, Jean-Luc côtoie désormais un monde Street-Art et actuel où la couleur trouve une place stratégique. Les œuvres exposées retracent une vingtaine d’années de son parcours artistique. Avec un invité, Yohann Chanelat, sculpture sur bois.

Rétrospective des oeuvres de l'artiste Jean-Luc Rosnoblet dans le château de l'Echelle Château de l'Échelle 100, rue du collège, 74800 La Roche-sur-Foron, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

