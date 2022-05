Exposition artistique Matières, Pigments Fous et leurs possibles…

Exposition artistique Matières, Pigments Fous et leurs possibles…, 23 mai 2022, . Exposition artistique Matières, Pigments Fous et leurs possibles…

2022-05-23 – 2022-05-29 Peintures Naturelles de fabrication personnelle, issues de matériaux traditionnels. r nCréations Intuitives sur Bois: explosion de pigments, jaillissement et fusion de matières… magie, alchimie et rencontres-surprises de textures, couleurs et formes libres. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville