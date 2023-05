Exposition artistique : les arts fleurissent Ravel Centre Paris Anim’ Maurice Ravel, 9 mai 2023, Paris.

Du mardi 09 mai 2023 au lundi 05 juin 2023 :

.Tout public. gratuit

À l’occasion du Festival des Cultures Urbaines, retrouvez du 9 mai au 5 juin, les artistes de l’association « Les arts fleurissent la ville » qui investissent le Centre Paris Anim’ Maurice Ravel pour vous permettre de découvrir ou de redécouvrir le Street art sous toutes ces formes !

Les arts fleurissent la

ville :

L’association « Les arts fleurissent

la ville » souhaite apporter de la valeur à l’environnement dans la ville, créer

du lien, faire circuler du langage dans l’espace public avec des interventions

qui témoignent de l’art urbain, associer le public qui vit/travaille à

proximité, lui favoriser la passerelle avec l’art urbain à travers des ateliers

ou des choix de thématiques, des concertations, rencontres, etc., proposer un

accès aux arts vivants comme l’art urbain via des visites ou d’autres

évènements.

L’exposition est gratuite et accessible à tous.tes. Elle vous propose de partir à la rencontre des œuvres d’artistes

aux parcours riches et multiples, dont la passion et l’engagement ont fait

évoluer l’art urbain au fil du temps.

Alors laissez-vous porter par les œuvres

de COMER, Befa, Urb1, Tay Aguilar, Depielli, KN Artwork et de leurs

invité.e.s (Akelo, Demoiselle MM, Diane D2, Ernesto Novo, Harmonie Namaste, Licea, Lisa Renberg, Lo’ Slimbi, Louyz, Manu Ibrahim, Miaoutoo, Nawak, Nice Art, Nô, Pia).

Vernissage le mardi 23 mai à partir de 18h, avec DJ Set et

ateliers divers.

Cette exposition est organisée dans le cadre du Festival des

Cultures Urbaines. Du 23 au 31 mai 2023, le 12ème arrondissement vibrera au rythme de ce festival et réunira toutes les générations autour des cultures urbaines.

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/194826402949805/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_section_for_community_additional_profile%22%2C%22surface%22%3A%22community_additional_profile%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D 0144756014 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/events/194826402949805/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_section_for_community_additional_profile%22%2C%22surface%22%3A%22community_additional_profile%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/194826402949805/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_section_for_community_additional_profile%22%2C%22surface%22%3A%22community_additional_profile%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

