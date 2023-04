Exposition artistique La Ligne Bleue du Marathon Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris Catégories d’Évènement: île de France

La galerie du CPA Maurice Ravel est heureuse d’accueillir, jusqu’au 2 mai, l’exposition artistique « La ligne bleue du Marathon » de l’artiste Vincent Dogna. Vincent Dogna, artiste-peintre et marathonien amateur vit et travaille à Paris dans le 12e arrondissement. Il essaye de montrer toutes les couleurs et toutes les émotions du sport à travers son travail artistique dans de nombreuses expositions en France et à l’étranger. Vincent Dogna souhaite ouvrir à un public toujours plus nombreux le monde de l’art par la représentation du sport. Le sport constitue un vecteur puissant de lien social et d’inclusion. En le représentant, il vise à passer le témoin entre ces deux univers. Par leurs gestuelles, les sportifs sont aussi des artistes. « C’est dans la ligne bleue des marathons qu’il puise son inspiration. Mais là où la plupart ne verraient qu’un peloton sur une ligne de départ ou une file de coureurs s’étirant vers l’arrivée, Vincent Dogna imagine une œuvre d’art, un tableau. Son regard artistique est différent parce qu’il est celui d’un passionné de la course sur route, d’un homme qui a pris des dizaines de dossards et couru des milliers de kilomètres. » (Pierre Lepidi – Journaliste au Monde) Nous vous invitons à venir découvrir cette exposition lors de son vernissage qui aura lieu le mardi 11 avril. Ce sera l’occasion de rencontrer l’artiste et de discuter avec lui de son travail. Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris Contact : http://www.animravel.fr 01 44 75 60 14 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel

