du samedi 4 juin au samedi 25 juin à Espace la Feuille

Après le succès de l’expo immersive et de l’expo de Noël qui a eu lieu en 2021 dans l’espace « La Feuille » au Landreau. De nouveaux artistes viennent investir ce lieu de 250m² pour vous entrainer dans leurs univers : sérigraphie, fresque, sculpture, dessin… Venez découvrir ou redécouvrir cette 3éme exposition tous les samedis de juin de 16h a 18h. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux : [www.facebook.com/LesBaronneurs/](http://www.facebook.com/LesBaronneurs/) [www.instagram.com/lafeuille.lelandreau/](http://www.instagram.com/lafeuille.lelandreau/) De nouvelles dates et de nouveaux horaires seront surement rajoutés !

Entrée libre

2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-11T16:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-18T16:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-25T16:00:00 2022-06-25T18:00:00

