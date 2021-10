Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Exposition artistique : Groupe des Peintres de Mortain Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Après trois expositions au premier semestre 2021, le Groupe des Peintres de Mortain est présent au Centre d'Animation Congrès du 18 au 29 octobre. Cette exposition a précédemment eu lieu à Saint-Hilaire (mai), à Saint-Jean-le-Thomas (juin) et à Granville (juillet). Il s'agit d'aquarelles, d'huiles, d'acryliques, de pastels, d'encres , de sculptures,… : des oeuvres signées François Aussant (Mortain), Roselyne de Milly (Hillion), Alain delteil (Paris), Pierre Boullé (Domfront), Françoise Anne-Giffard (Chailland), Marie-Claire Brunet (Domfront), André Daumel (Avranches), Alain Dellieux ( Ducey), Henry Gautier (Fougères), André Geay (Ducey), Nicole Lerdou ( Fougères), Eric Mortain ( Le Neufbourg), Peter Nagy (Mortain), Jean-Jacques Rollini (Mayenne),Yvan Surville (Mortain), Jean-Claude Yver (Saint Quentin sur le Houlme). Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. Entrée gratuite.

