Exposition artistique « Fragments d’Elles » d’Éléonore Dugué Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris, 2 octobre 2023, Paris.

Du lundi 02 octobre 2023 au vendredi 03 novembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

La galerie du Centre Paris Anim’ Maurice Ravel vous accueille pour découvrir sa nouvelle exposition « Fragments d’Elles » de l’artiste plasticienne et danseuse Éléonore Dugué. Jusqu’au au 3 novembre, en accès libre et gratuit tous les jours. Une exposition unique à ne pas rater !

Le CPA Maurice Ravel dispose d’un

espace d’exposition artistique surnommé la Galerie Maurice Ravel. Chaque

saison, cette galerie accueille plusieurs expositions présentant différentes

techniques représentatives de la création artistiques actuelle (peinture,

dessin, photographie, collage, estampe, création numérique, art urbain, etc.).

À travers ces expositions, nous

mettons un point d’honneur à offrir à nos publics la possibilité de découvrir l’art

sous des formes variées et originales et de rencontrer des artistes aux

parcours multiples, notamment à l’occasion des vernissages.

Pour la saison 2023-2024, nous

avons conçu une programmation inédite, alternant expositions individuelles et

collectives, avec toujours plus de diversité dans les pratiques artistiques et

dans les styles.

Exposition du mois d’octobre : « Fragments d’Elles » d’Éléonore Dugué, du 02 octobre au 03 novembre.

Exposition gratuite en accès libre

Fragments d’elles est une

œuvre pluridisciplinaire qui prend également son sens au sein d’une performance

mélangeant mouvements et peintures.

Comme une exposition

vivante, les toiles sont manipulées au fil de la chorégraphie.

Les corps de mêlent aux

peintures, les dessins deviennent vivant au fil des mouvements tandis que les

toiles entrent dans la danse.

Plusieurs dimensions se créent ainsi qu’un aller-retour entre « l’objet » et l’Humain, entre le statique et le mouvement. Comme un puzzle, les toiles et les artistes s’éloignent, se rapprochent, se décomposent, s’attirent et se fuient jusqu’à se retrouver et former un tout.

« Mon travail s’appuie

sur une recherche de transversalité entre les arts plastiques et les arts

chorégraphiques. Je souhaite créer un échange entre mes peintures et les corps

par le biais de la performance. Ma principale motivation est de les faire vivre, de les

faire bouger, de leur donner une dimension nouvelle, de les prolonger. »

Éléonore Dugué

Vernissage le mardi 17

octobre à partir de 18h30, avec performance dansée par Éléonore Dugué et

François Auger.

Plusieurs animations sont proposées dans le cadre de l’exposition :

–

Visite guidée de l’exposition et atelier danse & peinture pour les

seniors le vendredi 6 octobre (gratuit)

–

Spectacle « Fragments d’elles » au Théâtre Douze le mardi 10

octobre (gratuit)

–

Visite guidée de l’exposition, atelier peinture & performance dansée

tout public le mercredi 18 octobre (gratuit)

Ce projet est soutenu par la

Commission Culture de Proximité de la Mairie du 12e arrondissement.

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris

Contact : +33144756014 animravel@laligue.org https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel https://www.facebook.com/centreparisanimmauriceravel

Damien Bourletsis