Exposition artistique – F.Désiré, Pauline et Salif Fresselines, 1 mai 2022, Fresselines.

2022-05-01 – 2022-07-22

Fresselines Creuse Fresselines

L’Oeil et la Main ouvert du mardi au dimanche de 15h à 19h.

Sur RDV DU 1/05 au 30/09

Peinture semi-figurative, abstrait contemporain, collages, bronzes

Les artistes

François Désiré, peintre, habite Le Magny (Indre) et sera l’invité d’honneur de cette exposition.

Né en 1961, François Désiré est un artiste peintre autodidacte. C’est sur le tard qu’il s’est remis à sa passion d’enfant : la peinture. Dès son plus jeune âge, François éprouve l’envie de laisser son esprit s’évader. Tout ce qu’il voit autour de lui – nature, objets et paysages –, il le retranscrit avec des formes et des couleurs. Ce n’est qu’au moment où sa fille aînée quitte le nid pour construire sa propre vie, en 2005, que François Désiré prend pleinement conscience du temps qui passe et qu’il décide de revenir à sa passion d’antan, la peinture.

Admiratif du travail et de la technique des peintres classiques, il s’intéresse notamment aux artistes du XXe siècle, dont les œuvres le captivent et lui insufflent force et créativité.

Les sources d’inspiration de François Désiré lui viennent à la fois de l’actualité et des émotions que lui procurent la littérature et la musique. À travers ses tableaux, l’artiste peintre invite le spectateur à s’évader vers l’univers de l’enfance, vers tout ce qui mène à plus d’espoir et de liberté. Un sentiment de révolte naît lorsque l’on observe les peintures de François Désiré, cette révolte de l’humain vivant en lieu clos, sans presque plus d’espace.

Au travers de cette révolte mise en images, il y a l’envie pour l’artiste de transmettre une prise de conscience et le désir de s’envoler vers des horizons plus paisibles et joyeux.

« Pour moi, dans l’art, le reflet d’une émotion instantanée provoquée par la brutalité, la violence et la beauté du monde s’entremêlent avec le rêve, l’évasion de l’irréel et la quête de l’absolu », nous confie l’artiste François Désiré avec passion. Avant que son art ne mûrisse vraiment, il a eu besoin de quelques années de pratique de la peinture. Pour cela, il n’a pas hésité à mélanger différentes techniques artistiques, ni à varier les outils ou encore les matériaux utilisés. Ce qu’il préfère, c’est justement ce travail de la couleur et de la matière que l’on perçoit bien dans ses œuvres. François Désiré peint essentiellement à l’acrylique mais les outils sont nombreux : pinceaux, éponges, spatules, rouleaux … Par ailleurs, il se sert de multiples matériaux, que ce soit du carton ondulé ou de la pâte à structure par exemple.

Ses peintures ont pu être admirées par le public lors des nombreuses expositions auxquelles l’artiste a participé au cours de ces quinze dernières années : au Château de Sarzay (36) en 2007, au salon Regain à Lyon (69) en 2008, à l’abbaye de Prébenoît (23) en 2009 mais aussi plusieurs fois à Chasseneuil-en-Berry (36) en 2009, 2011 et 2014, pour ne citer que celles-ci. Ses tableaux ont aussi été exposés au château des Portes à Mainsat (23)

en 2010, au château de Bouesse (36) en 2013 puis lors de l’exposition d’art contemporain MEBAC’ à Mézières-en-Brenne (36) en 2014.

Plusieurs collectionneurs privés s’intéressent de très près aux œuvres de François Désiré.

Certains possèdent déjà une dizaine de tableaux.

François Désiré a illustré le recueil de poésie de Christine Guillebaud La Parenthèse en 2009. En 2019, on le retrouve dans le Catalog 2019 d’Artcertificate. En 2021, il est sélectionné pour apparaître sur le site marchand United Artists Store

L’artiste a déjà exposé à la galerie L’œil et la main plusieurs fois, dont une avec uniquement des œuvres en noir et blanc. Les œuvres qu’il montrera durant l’été 2022 sont éclectiques.

Elles vont du semi-figuratif à l’abstrait contemporain. Certaines sont imprégnées de Street art.

Pauline, artiste habitante de Saint Denis de Jouhet (Indre), elle peint depuis sa petite enfance elle-aussi. Elle approfondie sa quête, tel est le mot qu’elle emploie, depuis 2000.

Elle utilise pour cela différents outils et différentes techniques. Toutefois, le sens de sa recherche va toujours vers la nature. Elle est attirée par le végétal, le minéral. S’il n’est pas présent sur les toiles, on ressent pourtant la place occupée par l’homme dans la nature, la présence d’un « l’individu rural » (en opposition à « l’individu urbain »). Grâce à son vécu, Pauline ressent intellectuellement et corporellement la nature. Tout la ramène à ses racines paysannes, à l’universel, au spirituel.

Elle expose beaucoup. Elle a été accueillie à l’Abbaye de Prébenoît en 2021 ainsi qu’à la Galerie XXX de Châteauroux. Elle est régulièrement présente à L’œil et la main puisqu’elle a souvent travaillé sur le Confluent des deux Creuse et qu’elle illustre les carnets de voyage de Christine Guillebaud.

Elle présentera durant l’été 2022 une série « Tableaux de campagne » qui vont du semi-figuratif à l’abstrait. Ce sont de petites huiles 20X20 cm, encadrées représentant les terres qui l’entourent au fil des saisons et des années.

Seront également visibles ses collages issus de son dernier travail de recherche. Cette série « Rêveries » a été guidée par la répétition des formes avec chacun un thème (l’œil, le cœur…) et une harmonie chromatique. Conçus comme des mandalas, ils sont imprimés sur aluminium, format 50X50 cm, en édition limitée à cinq exemplaires chacun.

Salif fera parvenir ses œuvres du Burkina-Faso. Appartenant à une très ancienne famille de bronziers, ce jeune sculpteur est extrêmement créatif. Ses bronzes sont caractérisés par le mouvement qu’il leur donne et qu’il maîtrise parfaitement. C’est un artiste présent depuis plusieurs années lors des expositions mais qui sera mis à l’honneur cet été 2022.

La galerie gérée par l’association L’œil et la main proposera comme chaque saison du verre soufflé (Les Feux de Beltane), de la céramique (Artelier de la Gartempe) et quelques« beaux livres », poésie, livres uniques, livres concernant la Vallée des Peintres ainsi que des ouvrages liés aux diverses causeries. On retrouvera en particulier les très belles éditions poétiques Apeiron.

