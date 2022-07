Exposition Artistique et Musicale « Au fil de la famille » Fontvieille, 9 juillet 2022, Fontvieille.

Exposition Artistique et Musicale « Au fil de la famille »

La famille BriZepierre, c’est deux générations d’artistes.

Elle, première femme ébéniste des Compagnons du devoir, lui, inventeur de la joaillerie sur bois depuis 17ans.



Le second fil : la sœur et le frère, une rêveuse, un inventeur, pour imaginer des collections de Joyaux d’Intérieur aux allures insolites et uniques.



Ce soir-là, enivrés par vos sens, à la tombée de la nuit, découvrez leur temple créatif pour comprendre la transformation d’un morceau de bois en œuvre d’art, en édition de mobilier ou en joyau d’intérieur. Pour la première fois, le bureau du sur mesure artistique sera révélé, avec leurs inspirations et leurs projets futurs…



Dégustation de boissons provençales & d’un buffet méditerranéen en collaboration avec la Distillerie de la Terre Ronde (production artisanale de boissons santé et écologiques)

EXPOSITION PRIVEE – le samedi 9 juillet 2022

Mas d’Auge 13990 Fontvieille

de 17h00 à minuit

Exposition artistique et musicale « Au fil de la famille » au Mas d’Auge à Fontvieille

contact@brizepierre.com +33 7 86 74 81 30 https://lesateliersbrizepierre.com/

