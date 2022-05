EXPOSITION ARTISTIQUE ET ARTISANALE Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique Au programme de l’expostion : peinture, cartonnage, poterie, peinture sur porcelaine et art floral

Entrée libre Exposition artistique organisée par le C.L.A.

