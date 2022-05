Exposition artistique et artisanale – Produits locaux Lezoux Lezoux Catégories d’évènement: Lezoux

Puy-de-Dôme

Exposition artistique et artisanale – Produits locaux Lezoux, 29 mai 2022, Lezoux. Square Jean Moulin Ou, en cas d'intempéries : Maison du Peuple.

2022-05-29

Lezoux Puy-de-Dôme Lezoux Plus de 50 exposants dans un cadre champêtre par beau temps, ou bien sous couvert en cas d’intempéries, afin d’animer la ville, de promouvoir l’art et l’artisanat locaux et de faire mieux connaitre des petits producteurs. zazamoulin63@gmail.com +33 6 17 98 56 81 Square Jean Moulin Ou, en cas d’intempéries : Maison du Peuple. Lezoux

