Cérilly Allier Cérilly Du Samedi 30 Juillet au Dimanche 7 Août 2022, les Amis de la Grange vous proposent leur traditionnelle exposition artistique et artisanale, à la Salle des Fêtes de Cérilly. jean-pierre.brunetto@orange.fr +33 6 08 33 99 97 Cérilly

