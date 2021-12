Exposition artistique Elise Vogel Seltz, 4 janvier 2022, Seltz.

Exposition artistique Elise Vogel Seltz

2022-01-04 – 2022-01-31

Seltz Bas-Rhin Seltz

En partant des œuvres Sara Falli, l’artiste se détache au fur et à mesure pour trouver son propre style : courbes et frises s’enchevêtrent dans un décor ou se meuvent des animaux et personnages familiers.

+33 3 88 05 59 79

Seltz

