L'association Ecrain'Jump à Ecrainville organise une exposition de peintures, sculptures, photos, les 23 et 24 avril, dans la salle polyvalente l'Hirondelle. Une vingtaine d'exposants, plus de 300 œuvres. Horaires : samedi 23 avril de 14 à 18 heures, dimanche 24 avril de 10 à 18 heures (non-stop).

