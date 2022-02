Exposition Artistique Domaine Royer Saint-Pair Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pair

Exposition Artistique Domaine Royer, 7 février 2022, Saint-Pair. Exposition Artistique

du lundi 7 février au dimanche 27 mars à Domaine Royer

Du **7 février au 27 mars 2022**, entre **14h et 18h**, 5 artistes peintres exposent leurs dernières réalisations au Domaine Royer, à Saint-Pair-du-Mont / Cambremer (14340). L’occasion de (re)découvrir les travaux de [Art By Laurence ROYER](https://www.facebook.com/artbylaurenceroyer), [Sophie Lecesne](https://www.facebook.com/profile.php?id=100013643027632), [Théo Bettin](https://www.facebook.com/theo.bettin14), [Maximilien Yu Durant](https://www.facebook.com/maximilien.durant), [Laurent Bieri](https://www.facebook.com/laurent.bieri.3). ☎️ Renseignements au : 06.76.79.48.66

Entrée libre

Du 7 février au 27 mars 2022, entre 14h et 18h, 5 artistes peintres exposent leurs dernières réalisations au Domaine Royer, à Saint-Pair-du-Mont / Cambremer (14340). Domaine Royer D 101, 14340 Saint-Pair-Du-Mont Saint-Pair Domaine Royer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T14:00:00 2022-02-07T18:00:00;2022-02-08T14:00:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T18:00:00;2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-13T14:00:00 2022-02-13T18:00:00;2022-02-14T14:00:00 2022-02-14T18:00:00;2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T14:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-20T14:00:00 2022-02-20T18:00:00;2022-02-21T14:00:00 2022-02-21T18:00:00;2022-02-22T14:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T14:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-02-27T14:00:00 2022-02-27T18:00:00;2022-02-28T14:00:00 2022-02-28T18:00:00;2022-03-01T14:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-06T14:00:00 2022-03-06T18:00:00;2022-03-07T14:00:00 2022-03-07T18:00:00;2022-03-08T14:00:00 2022-03-08T18:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-13T14:00:00 2022-03-13T18:00:00;2022-03-14T14:00:00 2022-03-14T18:00:00;2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T18:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T18:00:00;2022-03-18T14:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-20T14:00:00 2022-03-20T18:00:00;2022-03-21T14:00:00 2022-03-21T18:00:00;2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T18:00:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-27T14:00:00 2022-03-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pair Autres Lieu Domaine Royer Adresse D 101, 14340 Saint-Pair-Du-Mont Ville Saint-Pair lieuville Domaine Royer Saint-Pair Departement Calvados

Domaine Royer Saint-Pair Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pair/

Exposition Artistique Domaine Royer 2022-02-07 was last modified: by Exposition Artistique Domaine Royer Domaine Royer 7 février 2022 Domaine Royer Saint-Pair Saint-Pair

Saint-Pair Calvados