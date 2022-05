Exposition artistique de printemps Hesdin Hesdin Catégorie d’évènement: Hesdin

2022-05-07 – 2022-05-15

Théâtre Clovis Normand Hesdin Pas-de-Calais Hesdin Du 7 au 15 mai, venez assister à l’exposition du Printemps des Amis des Arts de l’Hesdinois !

Au programme, peinture, aquarelles, photos, gravure sur verre. Vous pourrez y retrouver les cartes postales réalisées à partir des aquarelles de Thérèse Was-Nicolay, les sets de table à partir d’anciennes cartes postales représentant Hesdin d’autrefois. Vous pourrez également faire une petite pause devant une vidéo, sur Hesdin et ses environs, mais aussi découvrir le 2ème bulletin de la section cartophilie. +33 3 21 04 87 67 https://hesdin.fr/vie-locale/vie-associative/associations-culturelles/ Du 7 au 15 mai, venez assister à l’exposition du Printemps des Amis des Arts de l’Hesdinois !

dernière mise à jour : 2022-04-27 par Pas-de-Calais Tourisme

