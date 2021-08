Nyons Nyons Drôme, Nyons Exposition artistique de Nicole Day et Rini Aartsen Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Exposition artistique de Nicole Day et Rini Aartsen Nyons, 9 août 2021, Nyons. Exposition artistique de Nicole Day et Rini Aartsen 2021-08-09 – 2021-08-15 Préau des Arts 8, Rue Pierre Toesca

Nyons Drôme Exposition de peintures de Nicole Day et Rini Aartsen. Dans le cadre de la saison 2021 des expositions du Préau des Arts. gpan.nyons@gmail.com +33 6 84 23 99 52 https://gpannyons.com/ dernière mise à jour : 2021-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse Préau des Arts 8, Rue Pierre Toesca Ville Nyons lieuville 44.36116#5.14192