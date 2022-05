EXPOSITION ARTISTIQUE DE MARC RABARY ET HUBERT D’REZAK Saint-Nabord, 7 mai 2022, Saint-Nabord.

EXPOSITION ARTISTIQUE DE MARC RABARY ET HUBERT D’REZAK Centre socioculturel 6 rue du Centre Saint-Nabord

2022-05-07 14:00:00 – 2022-05-07 18:00:00 Centre socioculturel 6 rue du Centre

Saint-Nabord Vosges Saint-Nabord

EXPOSITION intitulée « Déambulation du nombre d’or » et « Abstractions figuratives » des artistes Marc RABARY et Hubert D’REZAC du 7 au 15 mai au centre socioculturel de Saint-Nabord

VERNISSAGE :

Samedi 7 mai à 18h00 à Salle France du Centre socioculturel de Saint-Nabord

Marc RABARY, artiste peintre :

Le centre socioculturel accueille, du 7 au 15 mai, Marc RABARY, artiste peintre résidant à Saint-Nabord et Hubert D’REZAC, sculpteur sur bois et métaux du pays basque. Liés par une solide amitié forgée dans les rangs de l’armée en leur prime jeunesse, les deux hommes ont choisi de se retrouver et de réunir leurs dernières créations à l’occasion de ce bel événement artistique.

Marc RABARY a durant toute sa vie su concilier sa carrière professionnelle dans le génie civil et sa passion pour la peinture. Diplômé de l’école des Beaux-Arts de Mulhouse, il n’en est pas à son premier vernissage. Du Grand Palais à Paris au Musée Toulouse Lautrec à Albi, il aime à chacune de ses apparitions sur la scène artistique sonder de nouveaux univers. D’un style plus figuratif à ses débuts, son travail a indéniablement évolué vers un style personnel et symbolique à l’image de sa période « Masques » aux influences cosmopolites.

Après avoir travaillé les formes géométriques avec sa série « Origami », Marc RABARY explore, dans cette dernière exposition, l’univers des sciences. Il propose, à travers une trentaine de toiles, son interprétation des mécanismes complexes régissant le monde de l’infiniment petit et duplique à l’infini le nombre d’or enroulant son trait en « spirale dorée ». Un monde empreint à la fois de perfection et de phénomènes étranges qui fascine l’artiste et nourrit sa créativité. Inspiration qu’il puise également dans ses voyages oniriques à l’image de ses toiles « Corail », souvenirs évanescents de ses rêves foisonnants.

Hubert D’REZAC, sculpteur :

L’univers créatif d’Hubert D’REZAC n’est pas moins fascinant. Formé aux métiers artistiques et plus particulièrement aux techniques de l’ébénisterie à l’école Boulle de Paris, l’homme aime travailler les matières, sculpter le bois et façonner les métaux. De son atelier niché au coeur des Pyrénées Atlantiques sortent des créatures aux formes longilignes, grands totems et guerriers africains à cornes de zébu ou silhouettes métalliques de mondes inconnus. Ses masques ethniques aux bouches grimaçantes semblent répondre quant à eux aux toiles de Marc RABARY et laissent présager d’une belle communion artistique…

+33 3 29 62 06 22

Marc Rabary

Centre socioculturel 6 rue du Centre Saint-Nabord

dernière mise à jour : 2022-04-29 par OT REMIREMONT