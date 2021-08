Saint-Jean-le-Blanc Château de St Jean le Blanc Loiret, Saint-Jean-le-Blanc exposition artistique de la SLAO Château de St Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc

exposition artistique de la SLAO Château de St Jean le Blanc, 4 septembre 2021, Saint-Jean-le-Blanc. exposition artistique de la SLAO

du samedi 4 septembre au dimanche 12 septembre à Château de St Jean le Blanc

Les artistes de la SLAO vous présentent leurs dernières créations. Vous découvrirez notre invité d’honneur: Jean Gounin, ainsi que peinture, sculptures et installations. exposition de peinture, sculpture…et installations étonnates. Invité d’honneur: Jean Gounin. Château de St Jean le Blanc 142 rue Demay Saint-Jean-le-Blanc Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T15:00:00 2021-09-04T15:30:00;2021-09-05T15:00:00 2021-09-05T15:30:00;2021-09-06T14:30:00 2021-09-06T18:30:00;2021-09-07T16:00:00 2021-09-07T16:30:00;2021-09-08T16:00:00 2021-09-08T16:30:00;2021-09-09T16:00:00 2021-09-09T16:30:00;2021-09-10T16:00:00 2021-09-10T16:30:00;2021-09-11T16:00:00 2021-09-11T16:30:00;2021-09-12T16:00:00 2021-09-12T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-le-Blanc Autres Lieu Château de St Jean le Blanc Adresse 142 rue Demay Ville Saint-Jean-le-Blanc lieuville Château de St Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc