Exposition artistique de Cécile Allex

2022-05-30 – 2022-06-05 La peinture est pour Cécile Allex une évasion, un moyen d’expression et de partage. Elle utilise la peinture acrylique, les feutres, les pastels, mais aussi toutes matières qui peuvent se mélanger (sable, terre, café, chocolat, épices en tous genres). dernière mise à jour : 2022-05-10 par

