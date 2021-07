Nyons Nyons Drôme, Nyons Exposition artistique de Bertrand Bellaize Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Exposition artistique de Bertrand Bellaize Nyons, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Nyons. Exposition artistique de Bertrand Bellaize 2021-07-13 15:30:00 15:30:00 – 2021-07-18 20:00:00 20:00:00 Espace Roumanille Draye de Meyne

Nyons Drôme Exposition de peintures acryliques sur toiles et bois de Bertrand Bellaize, dans le cadre des expositions 2021 de l’Espace Roumanille. mairiedenyons@nyons.com http://www.nyons.com/ dernière mise à jour : 2021-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Étiquettes évènement : Autres Lieu Nyons Adresse Espace Roumanille Draye de Meyne Ville Nyons lieuville 44.36061#5.13978