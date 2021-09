exposition artistique “Corps/politique” de Laurie Joly L’Angle-Espace d’art contemporain – MJC, 18 septembre 2021, La Roche-sur-Foron.

exposition artistique “Corps/politique” de Laurie Joly

L’Angle-Espace d’art contemporain – MJC, le samedi 18 septembre à 14:00

Laurie Joly conduit une recherche artistique pluridisciplinaire sur le Corps dans son mode d’existence au sein de la société contemporaine. Cette recherche évolue en fonction de problématiques convergentes touchant à l’Esthétique, au Social et au Politique. L’exposition réunit des œuvres réalisées au cours de la dernière décennie, qui interrogent le devenir du Corps et de l’Identité confrontés à des formes différentes de pouvoir. La question du genre, dans son assignation identitaire et dans sa production normative du féminin, intervient ainsi dans un corpus d’œuvres où image et texte interagissent pour révéler des cadres et tenter de s’en échapper. Pour cette première exposition personnelle, Laurie Joly investit l’Angle afin de nous offrir un cheminement entre des écritures du et par le corps.

Pass sanitaire

Laurie Joly conduit une recherche artistique pluridisciplinaire sur le Corps dans son mode d’existence au sein de la société contemporaine. Visite en présence de l’artiste le samedi 18/09 à 14h30

L’Angle-Espace d’art contemporain – MJC 287 avenue Jean-Jaurès, 74800 La Roche-sur-Foron La Roche-sur-Foron Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00