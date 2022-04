Exposition artistique Corps en Mouvement – Photo club Messier

2022-03-01 – 2022-03-05 EUR 0 0 Sous l'impulsion de passionnés de la photographie, le Photo-Club Messier, créé en 1954, souhaite provoquer une nouvelle dynamique culturelle sur le territoire, en entrant en résilience face à la pandémie. Le Photo-Club Messier vous propose une vision de la photographie sur la thématique du mouvement à travers des techniques de photographies variées comme la prise de vue à Haute Vitesse, la Chronophotographie ou le Mouvement. La définition de la photographie « Peindre avec la lumière » prend tout son sens dans la réalisation de ces tableaux photographiques.

