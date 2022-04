Exposition artistique Corps en Mouvement – Jean-Marc Martinez, 1 mars 2022, .

Exposition artistique Corps en Mouvement – Jean-Marc Martinez

2022-03-01 – 2022-03-05

L'instinct du fer… Biberonné à la ferraille, la serrure en médaillon, Jean-Marc Martinez, artiste métallo, sculpte, soude, dessoude… Ces sculptures anatomiques et totémiques, dont la touche sensible et la fraîcheur d'esprit ravissent l'œil, sont des témoignages intimes d'un grand sensible nostalgique des orangers en fleurs. Parfois, dans le secret, l'élément bois cohabite avec le métal, mais nulle esquisse, nulle approche préparatoire. La main guide l'esprit et non l'inverse et explose un ensemble d'une harmonie apaisante. Abstraites ou figuratives, pliées et tordues, les compositions de Jean-Marc Martinez enchantent ce monde désenchanté.

L’instinct du fer… Biberonné à la ferraille, la serrure en médaillon, Jean-Marc Martinez, artiste métallo, sculpte, soude, dessoude… Ces sculptures anatomiques et totémiques, dont la touche sensible et la fraîcheur d’esprit ravissent l’œil, sont des témoignages intimes d’un grand sensible nostalgique des orangers en fleurs. Parfois, dans le secret, l’élément bois cohabite avec le métal, mais nulle esquisse, nulle approche préparatoire. La main guide l’esprit et non l’inverse et explose un ensemble d’une harmonie apaisante. Abstraites ou figuratives, pliées et tordues, les compositions de Jean-Marc Martinez enchantent ce monde désenchanté.

L’instinct du fer… Biberonné à la ferraille, la serrure en médaillon, Jean-Marc Martinez, artiste métallo, sculpte, soude, dessoude… Ces sculptures anatomiques et totémiques, dont la touche sensible et la fraîcheur d’esprit ravissent l’œil, sont des témoignages intimes d’un grand sensible nostalgique des orangers en fleurs. Parfois, dans le secret, l’élément bois cohabite avec le métal, mais nulle esquisse, nulle approche préparatoire. La main guide l’esprit et non l’inverse et explose un ensemble d’une harmonie apaisante. Abstraites ou figuratives, pliées et tordues, les compositions de Jean-Marc Martinez enchantent ce monde désenchanté.

