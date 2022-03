Exposition artistique Corps en Mouvement – Claude Lalanne Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Exposition artistique Corps en Mouvement – Claude Lalanne Villa Bedat Rue de l'Intendant d'Étigny Oloron-Sainte-Marie

2022-03-01 – 2022-03-05

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Le bois est lisse ou rugueux sous ses doigts, blessé ou odorant. Mais Claude Lalanne l’aime car il est toujours savoureux.

Villa Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny Oloron-Sainte-Marie

