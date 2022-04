Exposition artistique Corps en Mouvement – Brigitte Ottlé, 1 mars 2022, .

Exposition artistique Corps en Mouvement – Brigitte Ottlé

2022-03-01 – 2022-03-05

EUR 0 0 En faïence chamottée, ses vénus callipyges affectueusement nommées « Dondons » posent, s’envolent et virevoltent…

Depuis plusieurs années, les mains de Brigitte Ottlé donnent naissance à des personnages aux formes généreuses et à

l’humeur du moment. Plongeuse, danseuse, boudeuse, rêveuse… émaillées ou en raku, ont la rondeur des galets longtemps polis par la caresse de l’eau et vous offrent leurs plus beaux reliefs.

Dans ses créations, Brigitte Ottlé veille à conserver les relations affectives que l’homme entretient depuis toujours avec le travail de la terre.

dernière mise à jour : 2022-02-26 par