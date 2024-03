Exposition artistique au Domaine de Rocheville Domaine de Rocheville Parnay, samedi 23 mars 2024.

Exposition artistique au Domaine de Rocheville Domaine de Rocheville Parnay 23 mars – 4 mai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-23 10:00

Fin : 2024-05-04 18:00

Une nouvelle exposition de peinture vous attend au Domaine de Rocheville, au cœur du vignoble de Saumur Champigny ! 23 mars – 4 mai 1

Une nouvelle exposition de peinture vous attend au Domaine de Rocheville, au coeur du vignoble de Saumur Champigny !

Le 23 mars, les murs blancs de la salle de dégustation et d’exposition se sont habillés de tableaux hauts en couleur. En partenariat avec la maison-galerie Le Cactus Bleu, le Domaine de Rocheville accueille les œuvres d’une artiste tourangelle : Marie Tellig.

Après un parcours professionnel dans le domaine du droit puis dans celui de l’enseignement, Marie Tellig revient finalement à sa passion première : l’art. Elle intègre alors un atelier privé, qui lui donnera l’opportunité d’exposer ses œuvres pour la première fois en 2006.

Entrez dans son univers abstrait et riche en couleurs, guidé par ses émotions, dans lequel elle laisse apparaître quelques formes figuratives comme des formes humaines, architecturales ou encore végétales qui vous laisseront cette impression de déjà-vu.

Marie Tellig vous donne une totale liberté d’interprétation de ses œuvres, ce sera ainsi à vous d’imaginer un titre pour chacune de ses peintures !

L’exposition est visible jusqu’au 4 mai 2024 au Domaine de Rocheville, où vous pourrez également découvrir notre large gamme de vins bio.

Entrée libre

Lundi-samedi : 10h-18h

Domaine de Rocheville

Les Hauts de Valbrun, Chemin de Béniquet, 49730 Parnay

@ : contact@domaine-de-rocheville.fr

Tel : 02 41 38 10 00

Domaine de Rocheville Parnay Parnay 49730 Maine-et-Loire