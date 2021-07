Mamers Cloitre du Couvent de la Visitation à Mamers Mamers, Sarthe Exposition artistique au cloitre du Couvent de la Visitation Cloitre du Couvent de la Visitation à Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Pour cette édition 2021 des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Art en Maine Saosnois investit le cloître de l’ancien couvent de la Visitation à Mamers, actuel Hôtel de Ville, et propose une exposition artistique aux thèmes variés. L’idée étant de faire découvrir aux visiteurs un savoir-faire, de partager une émotion, d’appréhender une autre expression…

Entrée libre

L’association Art en Maine Saosnois vous propose une nouvelle exposition à l’occasion de ces journées du Patrimoine. Peintures, sculptures et photographies raviront les visiteurs. Cloitre du Couvent de la Visitation à Mamers Mamers Mamers Hôtel de Ville Sarthe

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

