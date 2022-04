Exposition artistique à Vorges : “L’art au village” Vorges, 14 mai 2022, Vorges.

Exposition artistique à Vorges : “L’art au village” Vorges

2022-05-14 – 2022-05-14

Vorges Aisne Vorges

Les artistes de la commune vous inviteront à découvrir leurs créations et celles de leurs invités (parmi lesquelles des aquarelles, huiles, sculptures, photographies, déco, etc), soit un peu plus de 25 exposants qui vous accueilleront tout le week-end !

RV en salle des fêtes et dans l’église Saint Jean-Baptiste les 14 & 15/05 de 11h à 18h !

Les artistes de la commune vous inviteront à découvrir leurs créations et celles de leurs invités (parmi lesquelles des aquarelles, huiles, sculptures, photographies, déco, etc), soit un peu plus de 25 exposants qui vous accueilleront tout le week-end !

RV en salle des fêtes et dans l’église Saint Jean-Baptiste les 14 & 15/05 de 11h à 18h !

mairie.vorges02@wanadoo.fr +33 3 23 24 74 85 http://vorges.fr/

Les artistes de la commune vous inviteront à découvrir leurs créations et celles de leurs invités (parmi lesquelles des aquarelles, huiles, sculptures, photographies, déco, etc), soit un peu plus de 25 exposants qui vous accueilleront tout le week-end !

RV en salle des fêtes et dans l’église Saint Jean-Baptiste les 14 & 15/05 de 11h à 18h !

Amicale de Vorges

Vorges

dernière mise à jour : 2022-04-06 par