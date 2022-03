Exposition artistique à Saint-Firmin-des-Prés Saint-Firmin-des-Prés Saint-Firmin-des-Prés Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

2022-06-11 – 2022-07-16

Saint-Firmin-des-Prés Loir-et-Cher Exposition artistique à Saint-Firmin-des-Prés. Installations, réalisations des participants aux différents ateliers, créations des élèves de l’école primaire et des enfants du Centre de Loisirs.

Visite libre à toute heure. Dans le cadre de «Le 41 par Nature», Chemins & Paysages, association de St-Firmin-des-Prés, organise, avec l’aide de la municipalité et des partenaires, l’événement : Vive les herbes ! Exposition artistique à Saint-Firmin-des-Prés. Installations, réalisations des participants aux différents ateliers, créations des élèves de l’école primaire et des enfants du Centre de Loisirs.

Visite libre à toute heure. ©Pixabay Kathas_Fotos

