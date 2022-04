EXPOSITION ARTISTIQUE À CHAMPTOCEAUX : ULRICA ULLMAN, AMÉLIE VOGEL ET MICHEL TOUCHAIS Orée d’Anjou, 25 juin 2022, Orée d'Anjou.

EXPOSITION ARTISTIQUE À CHAMPTOCEAUX : ULRICA ULLMAN, AMÉLIE VOGEL ET MICHEL TOUCHAIS Le Champalud (derrière l’église) CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou

2022-06-25 10:00:00 – 2022-07-24 18:00:00 Le Champalud (derrière l’église) CHAMPTOCEAUX

Orée d’Anjou 49270

Ulrica Ullman réalise ses sculptures de papier mâché par pulsions. Elle s’inspire du corps humain et des expressions du visage. Elle capte le mouvement, donnant libre jeu aux formes et à la matière, en superposant les couches jusqu’à obtenir l’effet recherché – une joie débordante et communicante.

A la frontière du minéral, du végétal et de l’organique, Amélie Vogel explore des univers inconnus, qui naissent, flottent et évoluent dans le silence et la lumière. Les encres, les acryliques et les huiles interagissent, improvisent “les Possibles”.

Le monde des insectes est source d’inspiration et d’admiration et a conduit Michel Touchais à pratiquer la macrophotographie. L’art de la maitrise du flou et de la netteté nous fera découvrir la petite faune de nos contrées.

Vernissage public le vendredi 24 juin à 18h30

Exposition peinture, photos et sculpture

exposition.champtoceaux@oreedanjou.fr +33 2 40 83 57 49 https://www.oreedanjou.fr/

