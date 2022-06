EXPOSITION ARTISTIQUE À CHAMPTOCEAUX : PASKAL TIRMANT, LÉA TIRMANT-DESOYEN ET BÉATRICE ROCHE GARDIES

EXPOSITION ARTISTIQUE À CHAMPTOCEAUX : PASKAL TIRMANT, LÉA TIRMANT-DESOYEN ET BÉATRICE ROCHE GARDIES, 3 septembre 2022, . EXPOSITION ARTISTIQUE À CHAMPTOCEAUX : PASKAL TIRMANT, LÉA TIRMANT-DESOYEN ET BÉATRICE ROCHE GARDIES

2022-09-03 10:00:00 – 2022-10-02 18:00:00 Un esprit de liberté et d’évasion, un monde de grâce et de tendresse. Paskal Tirmant invente des théâtres de bois, des maisons sur roues, roulottes à histoires, valises minuscules… Léa Tirmant-Desoyen écrit, joue avec les mots et les images. Ses livres se déroulent et se laissent glisser au cœur des rêves. Autant de petits voyages immobiles pour ceux qui y plongent le regard. Peintre des armées, spécialisé air et espace, Béatrice Roche Gardies, peint aussi des portraits et des paysages. Elaborer une œuvre est pour elle une sorte de conversation avec la matière. Sa recherche est d’aller toujours plus loin dans le geste, la couleur, la délicatesse des nuances et des lignes. Vernissage public le vendredi 2 septembre à 18h30. Exposition peinture, livre et sculpture Un esprit de liberté et d’évasion, un monde de grâce et de tendresse. Paskal Tirmant invente des théâtres de bois, des maisons sur roues, roulottes à histoires, valises minuscules… Léa Tirmant-Desoyen écrit, joue avec les mots et les images. Ses livres se déroulent et se laissent glisser au cœur des rêves. Autant de petits voyages immobiles pour ceux qui y plongent le regard. Peintre des armées, spécialisé air et espace, Béatrice Roche Gardies, peint aussi des portraits et des paysages. Elaborer une œuvre est pour elle une sorte de conversation avec la matière. Sa recherche est d’aller toujours plus loin dans le geste, la couleur, la délicatesse des nuances et des lignes. Vernissage public le vendredi 2 septembre à 18h30. dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville