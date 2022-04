EXPOSITION ARTISTIQUE À CHAMPTOCEAUX : LOUISE JOFFRE, VIRGINIE STEEL ET JEAN-PIERRE COASNE Orée d’Anjou, 30 juillet 2022, Orée d'Anjou.

EXPOSITION ARTISTIQUE À CHAMPTOCEAUX : LOUISE JOFFRE, VIRGINIE STEEL ET JEAN-PIERRE COASNE Le Champalud (derrière l’église) CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou

2022-07-30 10:00:00 – 2022-08-28 18:00:00 Le Champalud (derrière l’église) CHAMPTOCEAUX

Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Louise Joffre, peintre, photographe, performeuse, propose au travers de sa pratique des expériences poétiques et sensibles. Les couleurs, textures et le graphisme des feuillages et des branchages se déclinent au gré des supports et des tonalités jusqu’à proposer des créations sensorielles et abstraites.

Virginie Steel réalise à partir des caractères d’imprimerie datant du 19ème siècle, des sculptures urbaines. Piliers de l’histoire, ses constructions s’élèvent à travers des mots par le plomb, laissant place à la poésie des belles lettres typographiques.

Jean-Pierre Coasne, explore la linogravure. En relief sur le lino, le contre-plaqué ou le médium, la gravure évolue ; figurative, onirique, fantastique et s’allie parfois à la typographie, au plomb ou au bois.

Vernissage public le vendredi 29 juillet à 18h30

Exposition peinture, photos et sculpture

exposition.champtoceaux@oreedanjou.fr +33 2 40 83 57 49 https://www.oreedanjou.fr/

