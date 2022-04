EXPOSITION ARTISTIQUE À CHAMPTOCEAUX : JANICK VERGÉ, CHRISTIANE ROUTIER, MARTINE DERIGON ET DOMINIQUE DROUET Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Dans un enchevêtrement de traits, de matières, Janik Vergé emmène l'aquarelle vers des paysages inédits, abstraits, proposant des monochromes enrichis de textures inhabituelles et courtisant avec l'art de la gravure. Christiane Routier et Martine Derigon, céramistes, chacune sur leur terrain de prédilection, modèlent des pièces uniques traitées à la cuisson Raku et colorées de pigments riches de couleurs et de reflets inattendus. Deux univers réunis autour d'une même passion. Connu pour ses reportages sur le monde ligérien, Dominique Drouet a consacré plusieurs livres sur l'Anjou, les hommes et la nature. La photo sera sa passion, puis son métier, qu'il nous présentera à travers ses photos choisies et consacrées à la Loire. Vernissage public le vendredi 15 avril à 18h30 Exposition peinture, photos et sculpture

