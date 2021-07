Orée d'Anjou Orée d'Anjou Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou EXPOSITION ARTISTIQUE À CHAMPTOCEAUX : CLAIRE BIETTE, CLAUDETTE BAHOLET ET RICHARD LERAY Orée d’Anjou Orée d'Anjou

EXPOSITION ARTISTIQUE À CHAMPTOCEAUX : CLAIRE BIETTE, CLAUDETTE BAHOLET ET RICHARD LERAY Orée d’Anjou, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Orée d'Anjou. EXPOSITION ARTISTIQUE À CHAMPTOCEAUX : CLAIRE BIETTE, CLAUDETTE BAHOLET ET RICHARD LERAY 2021-07-02 10:00:00 – 2021-07-25 18:30:00 Le Champalud (derrière l’église) CHAMPTOCEAUX

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Claire Biette nous emmène dans un univers affranchi du réel par une profusion de couleurs harmonieuses. Des lignes, des formes en mouvement s’animent sur la toile, tel un vitrail baigné de lumière. Claudette Baholet a choisi la terre pour sa plasticité, mais aussi pour l’art du feu au travers duquel elle expérimente les techniques du raku traditionnel, du raku nu, de la cuisson au feu. Guidée par son instinct, de ses créations émanent une humanité, des émotions, de la magie… «Le verbe en lumière» – Enluminures et poésies spatiales.

Richard Leray est le der-nier dépositaire d’un sa-voir-faire du 14e siècle, unique en Europe. Amou-reux de l’enluminure d’art au pochoir et calligraphe, il nous initie à cette tech-nique d’estampe d’art aussi subtile et délicate, que rare. Atelier Festina Lente. Vernissage public le vendredi 2 juillet à 18h30. Une exposition peinture et sculpture plein d’émotions. exposition.champtoceaux@oreedanjou.fr +33 2 40 83 57 49 https://www.oreedanjou.fr/ Claire Biette nous emmène dans un univers affranchi du réel par une profusion de couleurs harmonieuses. Des lignes, des formes en mouvement s’animent sur la toile, tel un vitrail baigné de lumière. Claudette Baholet a choisi la terre pour sa plasticité, mais aussi pour l’art du feu au travers duquel elle expérimente les techniques du raku traditionnel, du raku nu, de la cuisson au feu. Guidée par son instinct, de ses créations émanent une humanité, des émotions, de la magie… «Le verbe en lumière» – Enluminures et poésies spatiales.

Richard Leray est le der-nier dépositaire d’un sa-voir-faire du 14e siècle, unique en Europe. Amou-reux de l’enluminure d’art au pochoir et calligraphe, il nous initie à cette tech-nique d’estampe d’art aussi subtile et délicate, que rare. Atelier Festina Lente. Vernissage public le vendredi 2 juillet à 18h30. dernière mise à jour : 2021-06-06 par

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Orée d'Anjou Adresse Le Champalud (derrière l'église) CHAMPTOCEAUX Ville Orée d'Anjou lieuville 47.33812#-1.26565