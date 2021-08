Champagney Champagney Champagney, Haute-Saône Exposition artistique a champagney Champagney Champagney Catégories d’évènement: Champagney

Venez, retrouver l'exposition artistique de la commune de Champagney le week-end du 16 et 17 octobre 2021 ! Au programme : Démonstration de sculpture en bois, peinture, pastel, raku, photo, objet d'art, ect… Pour les plus petits : Animations enfants comme de la sculpture à la pâte à modeler. Sur place vous trouverez : Buvette et petite restauration. Attention à ne pas oublier : Masques et pass sanitaire obligatoires ! Entrée gratuite. +33 3 84 23 13 98 http://www.champagney.fr/

