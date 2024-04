Exposition artistique 3 artistes, 3 modes d’expression… Les Baux-de-Provence, samedi 27 avril 2024.

Sophie Serra, Joëlle GriMo et Chantal Farina, trois femmes artistes pour trois modes d’expression création photographique, peinture et sculpture.

Implantées dans les Alpilles, ces trois artistes s’imprègnent du monde qui les entoure pour exprimer leur art singulier. Un art qu’elles exposent du 27 avril au 14 mai, Galerie de Manville aux Baux-de-Provence.



Sophie Serra rend hommage aux bâtisseurs en proposant une vision originale et graphique de leurs œuvres architecturales. Son art oscille entre photographie et création photographique.



Joëlle GriMo s’inspire de ses nombreux voyages comme de son ancrage dans les Alpilles pour s’accomplir dans le dessin et la peinture.

Chantal Farina travaille l’argile pour créer des formes et sculptures via diverses techniques de modelage. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-05-14 18:00:00

Galerie de Manville

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@sophieserra.com

