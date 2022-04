Exposition – Artistes en herbe Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

2022-05-11 09:30:00 – 2022-05-12 18:00:00

Pontarlier Doubs EUR 0 0 Organisée par les Francas.

Les enfants des périscolaires de Pontarlier vous invitent à découvrir leurs oeuvres et le tableau mystère ! Venez jouer avec les portraits réalisés par les artistes du Centre de loisirs. pontarlier.secretariat@francas-doubs.fr +33 3 81 39 11 19 https://francaspontarlier.jimdofree.com/ Organisée par les Francas.

