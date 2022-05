EXPOSITION – ARTISTES EN HERBE Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

EXPOSITION – ARTISTES EN HERBE Metz, 12 mai 2022

EGLISE DES TRINITAIRES 1 rue des Trinitaires

2022-05-12 – 2022-06-02

Metz Moselle 8 classes de primaire présentent leurs œuvres créées lors des résidences d’artistes dans les écoles messines. L’environnement naturel et urbain, ainsi que l’architecture et l’Histoire de la Ville ont été une grande source d’inspiration pour ces artistes plasticiens en herbe. Guidés par des artistes d’horizons et d’approches divers, les enfants ont retranscrit leurs perceptions, leurs réflexions et leurs apprentissages sous des formes riches et variées. https://metz.fr/ MAIRIE DE METZ

