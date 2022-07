Exposition : Artistes en herbe ! au Parc d’Isle Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Aisne Dans le cadre de l’exposition BESTIOLES présente à la Galerie Saint-Jacques du 18 décembre au 29 mai 2022, l’exposition Artistes en herbe est une pure reconnexion avec la nature et les animaux. Née de la collaboration entre différentes structures, cette exposition joue sur un aspect intergénérationnel puisqu’elle implique les enfants du Foyer la Clairière et les séniors de la

Résidence Domitys. Cette présentation offre une véritable approche artistique de la nature et des animaux observés par deux générations. Un atelier de prise de vue photographique au sein même du Parc d’Isle avec la présence et le

savoir-faire d’une photographe professionnelle : Tina Merandon qui a su guider et conseiller avec bienveillance et professionnalisme nos apprentis photographes. De cette initiation à l’art de la photographie sont nés des clichés tendres et des créations

plastiques originales et audacieuses. Nos artistes ont également eu l’occasion de récolter des éléments naturels lors de leurs visites au parc, sans détérioration, en ramassant ou trouvant par hasard des matières, des formes, des objets attirant leur attention. Une manière de s’en inspirer, de les réutiliser dans leurs créations réalisées au sein de l’école d’Art. Cette exposition libre d’accès retrace l’ensemble de cette semaine de partages, de

clara.saintcyr@saint-quentin.fr +33 3 23 62 97 64

Résidence Domitys. Cette présentation offre une véritable approche artistique de la nature et des animaux observés par deux générations. Un atelier de prise de vue photographique au sein même du Parc d'Isle avec la présence et le

savoir-faire d'une photographe professionnelle : Tina Merandon qui a su guider et conseiller avec bienveillance et professionnalisme nos apprentis photographes. De cette initiation à l'art de la photographie sont nés des clichés tendres et des créations

plastiques originales et audacieuses. Nos artistes ont également eu l'occasion de récolter des éléments naturels lors de leurs visites au parc, sans détérioration, en ramassant ou trouvant par hasard des matières, des formes, des objets attirant leur attention. Une manière de s'en inspirer, de les réutiliser dans leurs créations réalisées au sein de l'école d'Art. Cette exposition libre d'accès retrace l'ensemble de cette semaine de partages, de

