Exposition « Artistes en devenir » à la maison Jacob La Maison Jacob Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’Évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Lot

Exposition « Artistes en devenir » à la maison Jacob La Maison Jacob, 5 mars 2023, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie. Exposition « Artistes en devenir » à la maison Jacob 11 Place Gambetta La Maison Jacob Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot La Maison Jacob 11 Place Gambetta

2023-03-05 10:30:00 – 2023-03-26 12:30:00

La Maison Jacob 11 Place Gambetta

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Lot Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Les artistes : BATAILLE Jean-Claude

BERUS Solène

BLONDEL Virginie

BRIAUDET Catherine

LAMIC Pascal

LOCK Lucille

MARTY Mélanie

REZE Benjamin

ROQUECAVE Agnès

ROUSSEL Noël

TORRES Mireille De la peinture, du graphisme, du collage, de la photographie, et d’autres techniques, nous les découvrirons ensemble, et peut-être les reverrons- nous un jour exposer plus amplement leurs réalisations. Exposition de 11 artistes de tous âges mais jeunes par leurs pratiques artistiques : Nous espérons partager un bon moment avec vous lors du vernissage qui aura lieu le 5 mars 2023 à 12h30 à la maison Jacob, Castelnau Montratier. ©pixabay_peintures_art

La Maison Jacob 11 Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, Lot Autres Lieu Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Adresse Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot La Maison Jacob 11 Place Gambetta Ville Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie lieuville La Maison Jacob 11 Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Departement Lot

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnau montratier-sainte alauzie castelnau montratier-sainte alauzie/

Exposition « Artistes en devenir » à la maison Jacob La Maison Jacob 2023-03-05 was last modified: by Exposition « Artistes en devenir » à la maison Jacob La Maison Jacob Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 5 mars 2023 11 Place Gambetta La Maison Jacob Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie La Maison Jacob Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot