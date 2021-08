Lacanau Salle de l'Escoure Gironde, Lacanau Exposition : Artistes Canaulais Salle de l’Escoure Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Salle de l’Escoure Gratuit. Entrée libre.

Découvrez l’art des artistes canaulais, qui utilisent toutes les techniques (aquarelles, peintures sur huile) et inspirations pour réaliser des œuvres uniques. Salle de l’Escoure Avenue de l’Europe, 33680 Lacanau Lacanau Lacanau-Océan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T16:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

